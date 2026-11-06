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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Cloudflare, Royal Gold
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 16:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Cloudflare et Royal Gold.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 à 230 dollars

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à

520 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours

de 285 $ à 300 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à

344 $

Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 90,00 $ à

55,00 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 68 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 61 $

* A10 Networks ATEN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Abbvie ABBV.N : Argus Research relève son objectif de cours à 320 dollars

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de

33,00 $ à 39,00 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 41 $

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : UBS relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 31 $

à 30 $

* Acm Research, Inc. ACMR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 78 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à

41 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42,00

$ à 41,00 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 185 $ à 180

$

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à 163 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 207 $ à 190 $

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 191 $ à

183 $

* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à

109 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 83 $

* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Agilon Health AGL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 139 $

* Agilon Health, Inc. AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à

62 $

* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 37

$ à 35 $

* AIG AIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $

* Air Products & Chemicals APD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 325

$

* Air Products & Chemicals Inc. APD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 353 $ à 346

$

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 370 $

* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 346 $ à 359 $

* Air Products and Chemicals, Inc. APD.N : UBS relève son objectif de cours de 305 $ à 330 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 195 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 195,00 $ à

205,00 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 193 $ à 227 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 202 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Stonex relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : UBS relève son objectif de cours de 181 $ à 191 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $

* Akamai AKAM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 155,00 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 120 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 85 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 180 $ à 120

$

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son cours-cible de 149 $ à 167 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4

$

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Albemarle ALB.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 119 $

* Albemarle ALB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 109 $ à 95 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 311 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Needham abaisse son objectif de 45 $ à 30 $

* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $

à 27 $

* American Superconductor AMSC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 71 $ à 52 $

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* American Water Works Company, Inc. AWK.N : UBS relève son objectif de cours de 153 $ à 162

$

* AMN Healthcare Services AMN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 28 $ à

34,5 $

* Amneal Pharmaceuticals, Inc. AMRX.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à

25 $

* Amplitude, Inc. AMPL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 11 $ à 18 $

* ANI Pharmaceuticals, Inc. ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à 91

$

* APA Corporation APA.O : UBS relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $

* Appian Corp APPN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 69 $

* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 32,00 $ à 57,00 $

* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 92 $ à 45

$

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 170 $ à 100

$

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 178 $

à 165 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours

de 220 $ à 115 $

* Applovin APP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 347 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : BMO relève son objectif de cours de 11 $ à 16 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : Stephens relève son objectif de cours de 13 $ à 21 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Stifel relève son objectif de cours de 11 $ à 14,50 $

* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Array Technologies ARRY.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 4,7 $ à 4,6 $

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220

$

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à

230 $

* Ars Pharmaceuticals, Inc. SPRY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 28 $ à 17

$

* Ars Pharmaceuticals, Inc. SPRY.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort

» à « surperformer »

* Arteris Inc AIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Arteris, Inc. AIP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Artivion, Inc. AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Artivion, Inc. AORT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Ashland Inc. ASH.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $

* ATYR Pharma ATYR.O : RBC ajuste son objectif de cours de 40 $ à 6 $ pour tenir compte du

regroupement d'actions à raison de 1 pour 40

* ATYR Pharma, Inc. ATYR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 $ à 4 $

* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 29

$ à 24 $

* Axcelis Technologies, Inc. ACLS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 165 $ à 140 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 755 $ à 610 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : Needham abaisse son objectif de cours de 750 $ à 500 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 735 $ à 615 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à 650 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : UBS abaisse son objectif de cours de 470 $ à 380 $

* BD BDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 208 $ à 241 $

* BD BDX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 242 $

* BD BDX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* BD BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 182 $ à 214 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo relève son objectif de 170 $ à 242 $

* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* Bentley Systems BSY.O : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 54 $

* Bentley Systems BSY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Bentley Systems BSY.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 43 $ à 52 $

* Bentley Systems, Incorporated BSY.O : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Beone Medicines ONC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 454 $ à 477 $

* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 88 $ à 102 $

* Best Buy Company, Inc. BBY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Bill Holdings, Inc. BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $

* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 111 $ à

113 $

* Blacksky Technology Inc. BKSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à

28 $

* Blend Labs, Inc. BLND.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $

* Blink Charging Co BLNK.O : Stonex abaisse sa recommandation à « conserver »

* Blue Owl Technology Finance Corp. OTF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $

à 11 $

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 25

$

* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 48,10 $ à 50,10 $

* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 123,25 $ à 118,25 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 261 $ à 265 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Baird relève son objectif de cours de 276 $ à 305 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 292,00 $ à

330,00 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : RBC relève son objectif de cours de 276 $ à 295 $

* Cardinal Health, Inc. CAH.N : UBS relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $

* Cargurus, Inc. CARG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $

* Cargurus, Inc. CARG.O : UBS relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Carlyle Group Inc CG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 51 $ à 48 $

* Carriage Services Inc CSV.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 56 $

* Carriage Services Inc CSV.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 50 $ à

40 $

* Cars.Com Inc CARS.N : UBS relève son objectif de cours de 11,5 $ à 14 $

* Celcuity Inc. CELC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $

* Celldex Therapeutics, Inc. CLDX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $

à 68 $

* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 42 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 149 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $

* Century Aluminum Company CENX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* Certara, Inc. CERT.O : BMO relève son objectif de cours de 8 $ à 12 $

* Certara, Inc. CERT.O : UBS relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 295

$ à 315 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ à 207 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 195 $ à

197 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 174 $ à 173

$

* Cloudflare NET.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 413 $ à 335 $

* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Cloudflare NET.N : Needham abaisse son objectif de cours de 380 $ à 365 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Cloudflare NET.N : RBC abaisse son objectif de cours de 405 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 390 $ à 360 $

* Cloudflare, Inc. NET.N : UBS abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer

» à « pondération sectorielle »

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27

$

* Cogent Communications Holdings, Inc. CCOI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 6 $

* Cognex Corporation CGNX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Cognex Corporation CGNX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 74 $ à 57 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $

* Compass Inc COMP.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Compass Inc COMP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Compass Inc. COMP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Compass, Inc. COMP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,00 $

* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 139 $ à 142 $

* Conocophillips COP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 146 $ à 149 $

* Conocophillips COP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 118 $ à 134 $

* Construction Partners, Inc. ROAD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 145 $ à

125 $

* Construction Partners, Inc. ROAD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 130

$ à 90 $

* Corpay, Inc. CPAY.N : Mizuho relève son objectif de cours de 390 $ à 460 $

* Corsair Gaming, Inc. CRSR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Coty Inc. COTY.N : RBC relève son objectif de cours de 3 $ à 3,5 $

* Crane Nxt, Co. CXT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Cryoport, Inc. CYRX.O : Needham relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 630 $ à 525 $

* Cummins CMI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 675 $ à 610 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 600 $ à 465 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 779 $ à 637 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 608 $ à 520 $

* CVRX, Inc CVRX.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 5 $ à 2 $

* CVS Health Corporation CVS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 103 $

* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 435 $ à 380 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $

* Diodes Incorporated DIOD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 133 $ à 105

$

* Disc Medicine, Inc. IRON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $

* Dnow DNOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Doordash DASH.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 270 $ à 225 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 34 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* DraftKings Inc. DKNG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 26 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Dropbox Inc DBX.O : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 222 $ à 203 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 155 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG relève son objectif de cours de 135 $ à 139 $

* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 105 $ à 117 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stephens relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 85 $

* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Emerson Electric EMR.N : HSBC relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Needham relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 42

$

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève son objectif de cours de 147 $ à 155 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 190 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 200 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 146 $ à 190 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 156 $ à 176 $

* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 65 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Essential Utilities Inc WTRG.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $

* Eton Pharmaceuticals, Inc. ETON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 70 $ à

80 $

* Evercommerce EVCM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* Evercommerce EVCM.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Evercommerce, Inc. EVCM.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Evergy, Inc. EVRG.O : BTIG relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $

* Evolent Health EVH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 305 $

* Fate Therapeutics, Inc. FATE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $

* Federal Signal Corp FSS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 148 $ à 140 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 17 dollars

* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $

* First Advantage FA.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $

* FIS FIS.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 160 $ à

120 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Stonex relève son objectif de cours de 96 $ à 115 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Gartner Inc. IT.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Gartner Inc. IT.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $

* Global Payments Inc GPN.N : BMO relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $

* Global Payments Inc GPN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 114,00 $ à

116,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Global Payments Inc GPN.N : UBS relève son objectif de cours de 91 $ à 104 $

* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 116 $

* Globalfoundries GFS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse son objectif de cours de 94 $ à 78 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Needham abaisse son objectif de cours de 117 $ à 100 $

* Globus Medical, Inc. GMED.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $

* Goodyear Tire & Rubber GT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* Graham Corp GHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $

* Guardant Health, Inc. GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 186

$ à 192 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 110

$

* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 15 $

* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 287 $ à 230 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $

* Indie Semiconductor Inc INDI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 1,75 $ à 1,55 $

* Ingredion Inc INGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 113 $ à 105 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 175 $ à 185

$

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 208 $ à 194

$

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de

160 $ à 180 $

* Insulet PODD.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $

à 103 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours

de 95,00 $ à 91,00 $

* International Flavors & Fragrances IFF.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de «

Acheter » à « Sous-performer »

* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 151 $ à 154 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $

* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43,00 $ à 40,00 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 52 $ à 42 $

* Ionq, Inc. IONQ.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Iren Limited IREN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 74 $ à 56 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 180 $

à 150 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 196 $ à

206 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à 145 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 194 $ à 165 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $

* ITT Inc ITT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 273 $ à 243 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Stifel relève son objectif de cours de 102 $ à 111 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 137 $

* Kimberly-Clark KMB.O : UBS relève son objectif de cours de 113 $ à 119 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 53 $

* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 136 $ à 125 $

* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : BTIG abaisse son objectif de cours de

104 $ à 65 $

* Krispy Kreme DNUT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 5,50 $ à 6,30 $

* Kura Sushi Usa, Inc. KRUS.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 156 $ à 158

$

* LCI Industries LCII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $

* Lemonade Inc LMND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Liberty Media FWONA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à

200 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Stonex relève son objectif de cours de 215 $ à 220

$

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 222 $

à 221 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 410 $

à 300 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de

300 $ à 220 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 305

$ à 250 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist Securities abaisse son objectif de

cours de 375 $ à 310 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 345

$ à 280 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 37

$

* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Malibu Boats Inc MBUU.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 22 $

* Manitowoc Company Inc MTW.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Marqeta, Inc. MQ.O : Mizuho relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 610 $ à

641 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 670 $ à

660 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 640

$ à 620 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $

* Mattel MAT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 22,00 $ à 21,00 $

* McGraw Hill, Inc. MH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* McKesson Corp MCK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 913 $ à 1 120 $

* MGIC Investment MTG.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 98 $ à 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 112 $ à 90 $

* Microchip Technology MCHP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 80 $

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 120 $

à 115 $

* Microchip Technology MCHP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 108 $ à 88 $

* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Microchip Technology MCHP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 62

$

* Microchip Technology MCHP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 29 $ à 19 $

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 330 $ à 290 $

* MKS Inc MKSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 390 $ à 300 $

* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420 $ à 275 $

* MKS Inc. MKSI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 385 $ à 240 $

* MNTN, Inc. MNTN.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 16 $ à 7 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à

43 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à

36 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Monster Beverage Corporation MNST.O : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52

$

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15

$

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à

25 $

* Mueller Water Products MWA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 330,00 $ à 410,00 $

* Natera, Inc. NTRA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 480 $ à 450 $

* Nexstar Media Group, Inc. NXST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 249 $ à 250

$

* Nike, Inc. NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Nlight, Inc. LASR.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Nova Ltd. NVMI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 460 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : H.C. Wainwright attribue une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 40 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* Onterris, Inc. ONT.N : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Openlane, Inc. OPLN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 113 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 145 $ à 130 $

* Oscar Health, Inc. OSCR.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Owens Corning OC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 198 $ à 170 $

* Palatin Technologies, Inc. PTN.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat » et un objectif de cours de 12 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 168 $ à

175 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 232 $ à

243 $

* Palvella Therapeutics Inc. PVLA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 232

$

* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 214 $ à 1 073 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 075

$

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 1 358

$ à 1 237 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 260 $

* Paycom Software, Inc. PAYC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 286 $ à 331 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 162 $ à 176 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 191 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 162 $ à 210 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à

200 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $

* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 50 $ à 39 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Perimeter Solutions, Inc. PRM.N : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Permian Resources Corporation PR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27

$

* Planet Fitness PLNT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 72

$ à 70 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 21 $ à

22 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à

64 $

* Privia Health Group PRVA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 40,00 $ à

34,00 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Prospect Capital Corporation PSEC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2 $ à

1,5 $

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 170 $

à 221 $

* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 58 $ à

74 $

* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 80 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Quantinuum Inc QNT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 93 $ à 50 $

* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $

* Ralph Lauren RL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 452 $ à 462 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays relève son objectif de cours de 463 $ à 473 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : UBS relève son objectif de cours de 521 $ à 529 $

* Regenxbio Inc. RGNX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 280 $ à

350 $

* RH RH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 166 $ à 155 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à

142 $

* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 511 $ à

445 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 465 $ à 395 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 430 $ à 375 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 550 $ à 500 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 285

$ à 300 $

* Royal Gold, Inc. RGLD.O : UBS relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 62

$

* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 172 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : HSBC relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Shift4 Payments Inc. FOUR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 46,00 $ à

43,00 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 94 $ à 77 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à

43 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 226 $ à 239 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 209 $ à 216,50 $

* SiTime Corporation SITM.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre

» à « acheter »

* Six Flags Entertainment FUN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17

$

* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $

* Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de

68 $ à 71 $

* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 44 $ à 33 $

* Snap Inc SNAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,75 $ à 6 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 102 $ à

113 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Raymond James relève sa recommandation de «

surperformer » à « achat fort »

* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72

$ à 65 $

* Solventum Corporation SOLV.N : BMO relève son objectif de cours de 84 $ à 92 $

* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $

* Soundhound Ai, Inc. SOUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $

* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Starbucks Corp SBUX.O : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à «

conserver »

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 55 $ à

50 $

* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Strategic Education STRA.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance

» à « en ligne avec le marché »

* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 66 $

* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à «

en ligne avec le marché »

* Strategic Education, Inc. STRA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $

à 60 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 8,5 $ à 14 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25

$

* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 203 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 338 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à 344 $

* Tarsus Pharmaceuticals, Inc. TARS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : BMO relève son objectif de cours de 159 $ à 169 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 165 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 167 $

* Teradata Corp. TDC.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Teradata Corp. TDC.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 225,00 $ à

227,00 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 205 $ à 190 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 215 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 221,00 $ à

218,00 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $

* The Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève son cours cible de 236 $ à 252 $

* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $

* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 152 $ à 160 $

* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $ à

120 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 85 $

* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 70 $

* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « sous-performer »

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 6 $ à 75 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 580 $ à 685 $

* Unity Software Inc. U.N : Citigroup relève son objectif de cours de 48 $ à 59 $

* Unity Software Inc. U.N : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $

* Unity Software Inc. U.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 47 $ à 64 $

* Unity Software Inc. U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 72 $

* Unity Software Inc. U.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Unity Software Inc. U.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 56 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 53 $ à 64 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : UBS relève son objectif de cours de 127 $ à 135 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 98 $ à

110 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 375 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Needham relève son objectif de cours de 310 $ à 360 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 365 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Stifel relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 325 $

* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75

$

* Verastem, Inc. VSTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Vericel Corporation VCEL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 63 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Verisk Analytics VRSK.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 227 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 217 $ à 244 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $

* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Vertex, Inc. VERX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 21 $

* Viasat Inc VSAT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 107 $ à 95 $

* Viatris Inc. VTRS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Viatris Inc. VTRS.O : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 121 $ à

126 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Voyager Therapeutics, Inc. VYGR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Warby Parker Inc. WRBY.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 425 $ à 424

$

* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 417 $ à 397 $

* Wendy's Co WEN.O : BMO relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* Wendy's Co WEN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 6,75 $ à 8 $

* Wendy's Co WEN.O : Stephens relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 252 $ à 275 $

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30

$ à 26 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Workiva Inc. WK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Workiva Inc. WK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 119 $ à 116 $

* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 132 $ à 129 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 110 $ à

108 $

* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 122 $

* Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de 10 $ à 18 $

* Zillow Group, Inc. ZG.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 38 $ à 32 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 106

$ à 114 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
58,8100 USD NASDAQ +1,29%
ABBVIE
288,884 USD NYSE +0,23%
ACADIA HEALTHCAR
35,6200 USD NASDAQ +2,39%
ACADIA PHARMA
20,8700 USD NASDAQ -1,74%
ACM RESEARCH-A
43,1600 USD NASDAQ +9,79%
ADVAN DRAINAGE S
121,320 USD NYSE -1,08%
ADVANCE AUTO PAR
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AFFIRM HLDG RG-A
68,6200 USD NASDAQ -1,49%
AGILON HEALTH
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AGIOS PHARM
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AIR PROD&CHEMICA
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AIRBNB
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AKAMAI TECHNOLOG
84,5800 USD NASDAQ +8,66%
AKEBIA THERAPEUT
0,3841 USD NASDAQ -9,73%
ALARM.COM HOLDIN
64,8750 USD NASDAQ -3,21%
ALBEMARLE
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ALLIED MOTION TE
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ALLIENT
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ALLSTATE
259,020 USD NYSE -2,89%
ALPHA & OMEGA
22,2950 USD NASDAQ +20,64%
AMER WTR WORKS
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AMERCN SUPERCOND
23,4200 USD NASDAQ -2,34%
AMERICAN INTL GR
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AMN HEALTHCARE
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AMNEAL PHRMCTL RG-A
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AMPHASTAR PHARMA
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AMPLITUDE RG-A
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ANI PHARMACEUTIC
69,2500 USD NASDAQ -0,53%
APA
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APPIAN-A
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APPLIED OPTOELEC
50,4200 USD NASDAQ +7,53%
APPLOVIN RG-A
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ARHAUS RG-A
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ARRAY TECH
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AVALO THERAP
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AXCELIS TECHS
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BECTON DICKINSON
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BENTLEY SYSTMS RG-B
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BILL HLDG
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BJ WHSL CL HLDG
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BLACKSKY TECH RG-A
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BLINK CHARGING
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CADRE HOLDINGS
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CAMDEN REIT-SBI
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CARRIAGE SERVICE
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19,920 USD NYSE +6,84%
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CHEVRON
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CLOUDFLARE RG-A
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COGENT COMM HLDG
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COGNEX
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COLLEGIUM PHARMA
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CONOCOPHILLIPS
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CONSOLIDATED EDI
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CONSTR PTR-A
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CORPAY RG-B
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COTY
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CRANE NXT
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CRYOPORT
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DAVE
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DIODES
76,3500 USD NASDAQ +11,69%
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DNOW
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DOORDASH RG-A
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DOXIMITY RG-A
31,330 USD NYSE -5,55%
DRAFTKINGS RG-A
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DROPBOX-A
35,3300 USD NASDAQ -1,20%
DUCOMMUN
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DUKE ENERGY
128,250 USD NYSE -1,54%
EAGLE MATERIALS
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EDGEWISE THERAP
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ELF BEAUTY
114,600 USD NYSE +4,68%
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ENACT HOLDINGS
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ENTERPRISE PRODUCTS
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EOG RESOURCES
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EPR PRO REIT BR-SBI
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ETHOS TECH RG-A
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ETON PHARM
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EVERCOMMERCE
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EVERGY
87,5900 USD NASDAQ +0,21%
EVOLENT HEALTH RG-A
4,555 USD NYSE +0,55%
FACTSET RESH SYS
327,840 USD NYSE -3,62%
FATE THERAPEUTIC
1,8300 USD NASDAQ -1,08%
FEDERAL SIGNAL
112,740 USD NYSE +0,59%
FERVO ENERGY RG-A
8,2600 USD NASDAQ +6,03%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
28,660 USD NYSE -2,52%
FIGS RG-A
20,520 USD NYSE +2,34%
FIRST ADVANTAGE
23,5500 USD NASDAQ +1,82%
FIVE9
27,6200 USD NASDAQ -19,10%
FLUTTER ENTMT
77,555 USD NYSE -6,47%
FRONTDOOR
95,7550 USD NASDAQ -0,23%
GARTNER
187,665 USD NYSE -5,18%
GLOBAL PAYMENTS
97,715 USD NYSE +2,91%
GLOBALFOUNDRIES
38,2800 USD NASDAQ +5,28%
GLOBUS MEDICAL RG-A
71,010 USD NYSE -12,84%
GOODYEAR T & RUB
4,3450 USD NASDAQ -2,36%
GRAHAM CORP
76,295 USD NYSE +5,72%
GRAIL
120,4500 USD NASDAQ +1,11%
GRAND CANYON ED
115,8800 USD NASDAQ -5,21%
GUARDANT HEALTH
146,8300 USD NASDAQ -4,30%
GULFPORT ENERGY
155,625 USD NYSE +0,38%
Gaz naturel
2,95 USD NYMEX 0,00%
HAEMONETICS
117,425 USD NYSE -5,28%
HALOZYME THERAPE
107,1400 USD NASDAQ -12,87%
HMH HOLDING RG-A
11,6100 USD NASDAQ -2,80%
HUBSPOT
194,380 USD NYSE -5,32%
INDIE SMICNDCT RG-A
1,8050 USD NASDAQ +33,21%
INGREDION
92,320 USD NYSE -5,24%
INSIGHT ENTERPRI
155,7250 USD NASDAQ +1,97%
INSPIRE MED SYS
64,445 USD NYSE -3,02%
INSTALLED BLDN P
221,520 USD NYSE -0,62%
INSULET
144,9500 USD NASDAQ -7,15%
INTERPARFUMS
134,1850 USD NASDAQ -0,81%
INTL FLAVORS&FRA
83,710 USD NYSE -3,04%
IONQ
29,610 USD NYSE +11,65%
IOVANCE BTHRPTCS
7,8100 USD NASDAQ +0,90%
IREN LTD
21,6350 USD NASDAQ +19,99%
IRHYTHM HLDG
87,3301 USD NASDAQ -32,92%
ITT
203,670 USD NYSE +3,91%
JANUX THERAPEUTS
16,8300 USD NASDAQ +4,79%
JFROG
97,6500 USD NASDAQ +30,86%
KIMBERLY-CLARK
108,5200 USD NASDAQ -1,76%
KINETIK HLDGS RG-A
48,870 USD NYSE -0,57%
KODIAK GAS SER
40,578 USD NYSE +4,29%
KONTOOR BRAND
80,145 USD NYSE +1,23%
KRATOS DEF&SEC
34,2700 USD NASDAQ +2,64%
KRISPY KREME
4,1699 USD NASDAQ -9,35%
KURA SUSHI USA RG-A
28,6100 USD NASDAQ -22,82%
LAMARADVTSREIT RG-A
152,7150 USD NASDAQ -2,91%
LCI INDUSTRIES
98,590 USD NYSE -3,85%
LEMONADE
39,680 USD NYSE -4,24%
LIBERTY MEDIA RG-A
98,2400 USD NASDAQ -1,48%
LIVE NATION ENTER.
175,753 USD NYSE -2,91%
LYFT RG-A
16,8900 USD NASDAQ -5,33%
MACOM TECHNOLOGY
202,0100 USD NASDAQ +6,13%
MAGNOLIA OIL RG-A
23,955 USD NYSE +1,81%
MALIBU BOATS RG-A
20,6700 USD NASDAQ +0,15%
MANITOWOC COMP
22,440 USD NYSE +3,70%
MARQETA RG-A
18,4650 USD NASDAQ +0,14%
MARTIN MARIETTA
522,530 USD NYSE -1,00%
MATTEL
15,4350 USD NASDAQ +3,11%
MCKESSON
1 056,805 USD NYSE -1,47%
MGIC INVESTMENT
28,520 USD NYSE -2,79%
MICROCHIP TECH
56,9400 USD NASDAQ -12,20%
MIDDLEBY CORP
132,6800 USD NASDAQ +1,95%
MINERALYS
15,2200 USD NASDAQ -0,13%
MKS
186,5600 USD NASDAQ +5,51%
MOLSON COORS RG-B
40,650 USD NYSE -3,70%
MONSTER BEVERAGE
45,8100 USD NASDAQ -4,22%
MONTE ROSA THERP
10,0100 USD NASDAQ -2,34%
MUELLER WATER PRO-A
24,170 USD NYSE -1,83%
NATERA
310,2100 USD NASDAQ -14,72%
NEXSTAR MED GRP
189,9200 USD NASDAQ +1,04%
NIKE
38,915 USD NYSE -1,62%
NLIGHT
36,1300 USD NASDAQ +23,14%
NMI HLDGS
38,7700 USD NASDAQ -12,42%
NOVA
312,9700 USD NASDAQ +11,66%
NUSCALE POWER
4,905 USD NYSE +12,37%
ODYSSEY THERA
19,0400 USD NASDAQ +0,85%
OMADA HLTH
15,3450 USD NASDAQ -19,02%
ORMAT TECHNOLOGI
92,880 USD NYSE -0,04%
OSCAR HEALTH RG-A
30,980 USD NYSE -6,62%
OWENS CORNING
123,945 USD NYSE -0,20%
PALOMAR HLDGS
153,5900 USD NASDAQ -1,34%
PALVELLA THERA
165,0450 USD NASDAQ +5,22%
PAPA JOHNS INTL
19,5500 USD NASDAQ -1,71%
PARKER-HANNIFIN
912,470 USD NYSE +2,18%
PAYCOM SOFTWARE
245,300 USD NYSE -1,82%
PAYLOCITY HOLDIN
176,5250 USD NASDAQ +4,10%
PDF SOLUTIONS
35,6650 USD NASDAQ +3,32%
PENN ENTMT
17,0050 USD NASDAQ -1,93%
PERIMETER GRP
28,000 USD NYSE -0,71%
PERMIAN RES RG-A
21,670 USD NYSE +1,55%
PLANET FITNESS RG-A
60,310 USD NYSE +0,42%
PRESTIGE CONSMER
43,055 USD NYSE -2,88%
PRIMORIS SVCS
64,480 USD NYSE +8,26%
PRIVIA HLTH
23,9800 USD NASDAQ +0,17%
PROSPECT CAPTL
1,3650 USD NASDAQ -1,44%
PROTAGONIST THER
131,3675 USD NASDAQ -2,88%
PULSE BIOSCIENCE
51,2100 USD NASDAQ -3,50%
Pétrole Brent
97,10 USD Ice Europ -2,24%
Pétrole WTI
90,05 USD Ice Europ -1,09%
QUANTINUUM RG-A
34,2700 USD NASDAQ +14,92%
RADIAN GROUP
36,310 USD NYSE -2,56%
RALPH LAUREN
377,940 USD NYSE -1,01%
REGENXBIO
7,7400 USD NASDAQ +4,88%
REVOLUTION MEDIC
186,2700 USD NASDAQ +4,85%
RH
134,570 USD NYSE -2,05%
RHYTHM PHARM
108,1500 USD NASDAQ +2,98%
ROCKWELL AUTOMAT
376,925 USD NYSE -1,16%
ROYAL GOLD
262,9150 USD NASDAQ +0,63%
RYAN SPEC HLDG RG-A
47,440 USD NYSE -1,68%
SAREPTA
18,0050 USD NASDAQ +2,48%
SEZZLE
156,3300 USD NASDAQ +0,86%
SHAKE SHACK RG-A
71,945 USD NYSE +3,09%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
43,160 USD NYSE +0,84%
SITIME
397,3500 USD NASDAQ +11,93%
SIX FLAGS ENT
9,870 USD NYSE +7,05%
SKYWARD SPEC
59,8050 USD NASDAQ -6,35%
SM ENERGY
30,645 USD NYSE +3,44%
SMN PRP GRP REIT
227,860 USD NYSE +0,43%
SNAP-A
4,955 USD NYSE -2,46%
SOLVENTUM
91,175 USD NYSE +4,90%
SOUNDHOUND AI RG-A
4,0200 USD NASDAQ -5,63%
STANDARDAERO
25,895 USD NYSE +2,39%
STARBUCKS
105,4700 USD NASDAQ -0,65%
STEVEN MADDEN
39,3600 USD NASDAQ +0,94%
STRATEGIC EDU
52,5000 USD NASDAQ -10,21%
SWEETGREEN RG-A
11,855 USD NYSE +3,00%
TANDEM DIABETES
17,0200 USD NASDAQ -5,39%
TAPESTRY
132,650 USD NYSE -1,07%
TARGA RESOURCES
271,050 USD NYSE -0,22%
TARSUS PHARMA
68,5700 USD NASDAQ +1,56%
TELEFLEX
149,420 USD NYSE -1,65%
TERADATA
33,510 USD NYSE +2,60%
TEXAS ROADHOUSE
185,4500 USD NASDAQ -3,31%
THE CARLYLE GRP
39,4300 USD NASDAQ -1,33%
TRANSMEDICS GRP
83,8350 USD NASDAQ +21,54%
TREX
55,830 USD NYSE -0,27%
TRIPADVISOR
7,1550 USD NASDAQ -3,05%
UBER TECH
69,600 USD NYSE +1,18%
ULTA BEAUTY
643,9700 USD NASDAQ -0,90%
UNITY SOFTWARE
51,855 USD NYSE +6,26%
US FOODS HOLDING
105,820 USD NYSE -0,85%
US PHYSICAL THER
98,900 USD NYSE +1,83%
VEEVA SYSTEMS RG-A
301,200 USD NYSE -2,88%
VERA THERAPEUT RG-A
29,7800 USD NASDAQ -1,19%
VERASTEM
8,1900 USD NASDAQ -12,69%
VERICEL
52,5800 USD NASDAQ +1,54%
VERISK ANALYTICS
204,5100 USD NASDAQ -3,29%
VERTEX RG-A
17,0000 USD NASDAQ -3,35%
VIASAT
59,6000 USD NASDAQ +0,37%
VIATRIS
19,1000 USD NASDAQ +0,69%
VICTORY CP HLG-A
115,1100 USD NASDAQ +2,40%
VOYAGER THERAPEU
1,8350 USD NASDAQ +6,69%
WALKER & DUNLOP
39,280 USD NYSE -1,23%
WARBY PARKER RG-A
27,070 USD NYSE +3,72%
WATTS WATER TECH-A
345,970 USD NYSE -0,43%
WENDY'S
8,1650 USD NASDAQ +2,83%
WILLIAMS-SONOMA
256,955 USD NYSE -0,59%
WILLSCOT HOLD
19,0200 USD NASDAQ +6,61%
WORKIVA RG-A
72,430 USD NYSE -15,32%
WYNN RESORTS
83,5750 USD NASDAQ +5,36%
XERIS BIPH HLDG
14,2300 USD NASDAQ +8,79%
ZILLOW GRP RG-A
30,5800 USD NASDAQ -2,02%
ZIMMER BIOMET HL
105,445 USD NYSE -1,39%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2026 à 16:23:23.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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