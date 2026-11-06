TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Cloudflare, Royal Gold

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Cloudflare et Royal Gold.
POINTS FORTS
* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 à 230 dollars
* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à
520 $
* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours
de 285 $ à 300 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à
344 $
Voici un résumé des recommandations de recherche concernant des sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics TXG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 90,00 $ à
55,00 $
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 68 $
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 90 $ à 61 $
* A10 Networks ATEN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* Abbvie ABBV.N : Argus Research relève son objectif de cours à 320 dollars
* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de
33,00 $ à 39,00 $
* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $ à 36 $
* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : RBC relève son objectif de cours de 31 $ à 41 $
* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : UBS relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 31 $
à 30 $
* Acm Research, Inc. ACMR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 78 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42 $ à
41 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 42,00
$ à 41,00 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : RBC relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $
* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 185 $ à 180
$
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 170 $ à 163 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 207 $ à 190 $
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 191 $ à
183 $
* Affirm Holdings AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à 109 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 104 $ à
109 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 83 $
* Affirm Holdings, Inc. AFRM.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Agilon Health AGL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 139 $
* Agilon Health, Inc. AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $
* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 55 $ à
62 $
* Agios Pharmaceuticals, Inc. AGIO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 37
$ à 35 $
* AIG AIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 83 $ à 89 $
* Air Products & Chemicals APD.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 325
$
* Air Products & Chemicals Inc. APD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 353 $ à 346
$
* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 370 $
* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $
* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 346 $ à 359 $
* Air Products and Chemicals, Inc. APD.N : UBS relève son objectif de cours de 305 $ à 330 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : B. Riley relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 195 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : BMO relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 195,00 $ à
205,00 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 193 $ à 227 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 202 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Stonex relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : UBS relève son objectif de cours de 181 $ à 191 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 185 $ à 215 $
* Akamai AKAM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 185,00 $ à 155,00 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 120 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 85 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 180 $ à 120
$
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 140 $ à 90 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève son cours-cible de 149 $ à 167 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4
$
* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Albemarle ALB.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 119 $
* Albemarle ALB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $
* Albemarle Corp. ALB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 109 $ à 95 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 311 $
* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Needham abaisse son objectif de 45 $ à 30 $
* Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $
à 27 $
* American Superconductor AMSC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 71 $ à 52 $
* American Water Works Company, Inc. AWK.N : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* American Water Works Company, Inc. AWK.N : UBS relève son objectif de cours de 153 $ à 162
$
* AMN Healthcare Services AMN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 28 $ à
34,5 $
* Amneal Pharmaceuticals, Inc. AMRX.O : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Amphastar Pharmaceuticals, Inc. AMPH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à
25 $
* Amplitude, Inc. AMPL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 11 $ à 18 $
* ANI Pharmaceuticals, Inc. ANIP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à 91
$
* APA Corporation APA.O : UBS relève son objectif de cours de 52 $ à 53 $
* Appian Corp APPN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 40 $ à 69 $
* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 32,00 $ à 57,00 $
* Appian Corp APPN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $
* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 92 $ à 45
$
* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 170 $ à 100
$
* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 178 $
à 165 $
* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours
de 220 $ à 115 $
* Applovin APP.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $
* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 325 $ à 347 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : BMO relève son objectif de cours de 11 $ à 16 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : Stephens relève son objectif de cours de 13 $ à 21 $
* Arhaus, Inc. ARHS.O : Stifel relève son objectif de cours de 11 $ à 14,50 $
* Arhaus, Inc. ARHS.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Array Technologies ARRY.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 4,7 $ à 4,6 $
* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220
$
* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à
230 $
* Ars Pharmaceuticals, Inc. SPRY.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 28 $ à 17
$
* Ars Pharmaceuticals, Inc. SPRY.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort
» à « surperformer »
* Arteris Inc AIP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Arteris, Inc. AIP.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* Artivion, Inc. AORT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* Artivion, Inc. AORT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Ashland Inc. ASH.N : UBS relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $
* ATYR Pharma ATYR.O : RBC ajuste son objectif de cours de 40 $ à 6 $ pour tenir compte du
regroupement d'actions à raison de 1 pour 40
* ATYR Pharma, Inc. ATYR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 $ à 4 $
* Avalo Therapeutics, Inc. AVTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 29
$ à 24 $
* Axcelis Technologies, Inc. ACLS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 165 $ à 140 $
* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 755 $ à 610 $
* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : Needham abaisse son objectif de cours de 750 $ à 500 $
* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : RBC abaisse son objectif de cours de 735 $ à 615 $
* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à 650 $
* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : UBS abaisse son objectif de cours de 470 $ à 380 $
* BD BDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 208 $ à 241 $
* BD BDX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 242 $
* BD BDX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* BD BDX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 182 $ à 214 $
* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo relève son objectif de 170 $ à 242 $
* Becton, Dickinson and Company BDX.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »
* Bentley Systems BSY.O : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 54 $
* Bentley Systems BSY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Bentley Systems BSY.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 43 $ à 52 $
* Bentley Systems, Incorporated BSY.O : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Beone Medicines ONC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 454 $ à 477 $
* Best Buy Co., Inc. BBY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 88 $ à 102 $
* Best Buy Company, Inc. BBY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* Bill Holdings, Inc. BILL.N : KBW relève son objectif de cours de 52 $ à 58 $
* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
* BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 111 $ à
113 $
* Blacksky Technology Inc. BKSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à
28 $
* Blend Labs, Inc. BLND.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $
* Blink Charging Co BLNK.O : Stonex abaisse sa recommandation à « conserver »
* Blue Owl Technology Finance Corp. OTF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 12 $
à 11 $
* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 25
$
* Bob'S Discount Furniture, Inc BOBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 48,10 $ à 50,10 $
* Cadre Holdings, Inc. CDRE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Camden Property Trust CPT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 123,25 $ à 118,25 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 261 $ à 265 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Baird relève son objectif de cours de 276 $ à 305 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 292,00 $ à
330,00 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : RBC relève son objectif de cours de 276 $ à 295 $
* Cardinal Health, Inc. CAH.N : UBS relève son objectif de cours de 295 $ à 310 $
* Cargurus, Inc. CARG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 37 $
* Cargurus, Inc. CARG.O : UBS relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Carlyle Group Inc CG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 51 $ à 48 $
* Carriage Services Inc CSV.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 65 $ à 56 $
* Carriage Services Inc CSV.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 50 $ à
40 $
* Cars.Com Inc CARS.N : UBS relève son objectif de cours de 11,5 $ à 14 $
* Celcuity Inc. CELC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $
* Celldex Therapeutics, Inc. CLDX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 60 $
à 68 $
* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 42 $
* Centrus Energy Corp. LEU.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 149 $
* Centrus Energy Corp. LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Centrus Energy Corp. LEU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Centuri Holdings, Inc. CTRI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* Century Aluminum Company CENX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $
* Certara CERT.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $
* Certara, Inc. CERT.O : BMO relève son objectif de cours de 8 $ à 12 $
* Certara, Inc. CERT.O : UBS relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 295
$ à 315 $
* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ à 207 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 195 $ à
197 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 174 $ à 173
$
* Cloudflare NET.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 413 $ à 335 $
* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $
* Cloudflare NET.N : Needham abaisse son objectif de cours de 380 $ à 365 $
* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $
* Cloudflare NET.N : RBC abaisse son objectif de cours de 405 $ à 350 $
* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 390 $ à 360 $
* Cloudflare, Inc. NET.N : UBS abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer
» à « pondération sectorielle »
* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27
$
* Cogent Communications Holdings, Inc. CCOI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 11 $ à 6 $
* Cognex Corporation CGNX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Cognex Corporation CGNX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Cognex Corporation CGNX.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Cognex Corporation CGNX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 74 $ à 57 $
* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 35 $
* Compass Inc COMP.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $
* Compass Inc COMP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Compass Inc. COMP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $
* Compass, Inc. COMP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 14,00 $ à 12,00 $
* Compass, Inc. COMP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 139 $ à 142 $
* Conocophillips COP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 146 $ à 149 $
* Conocophillips COP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 189 $ à 185 $
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 108 $
* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 118 $ à 134 $
* Construction Partners, Inc. ROAD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 145 $ à
125 $
* Construction Partners, Inc. ROAD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 130
$ à 90 $
* Corpay, Inc. CPAY.N : Mizuho relève son objectif de cours de 390 $ à 460 $
* Corsair Gaming, Inc. CRSR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Coty Inc. COTY.N : RBC relève son objectif de cours de 3 $ à 3,5 $
* Crane Nxt, Co. CXT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Cryoport, Inc. CYRX.O : Needham relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $
* Cummins CMI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 630 $ à 525 $
* Cummins CMI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 675 $ à 610 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 600 $ à 465 $
* Cummins CMI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 779 $ à 637 $
* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 608 $ à 520 $
* CVRX, Inc CVRX.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son
objectif de cours de 5 $ à 2 $
* CVS Health Corporation CVS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 103 $
* Dave Inc. DAVE.O : KBW abaisse son objectif de cours de 435 $ à 380 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 60 $ à 57 $
* Diodes Incorporated DIOD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 133 $ à 105
$
* Disc Medicine, Inc. IRON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 120 $ à 127 $
* Dnow DNOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Doordash DASH.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 270 $ à 225 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 34 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $
* DraftKings Inc. DKNG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 50 $ à 26 $
* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Dropbox Inc DBX.O : UBS relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* Ducommun Incorporated DCO.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 222 $ à 203 $
* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 155 $
* Duke Energy Corp DUK.N : BTIG relève son objectif de cours de 135 $ à 139 $
* E.L.F. Beauty, Inc. ELF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 105 $ à 117 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Stephens relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 85 $
* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Emerson Electric EMR.N : HSBC relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $
* Enovis Corporation ENOV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $
* Enovis Corporation ENOV.N : Needham relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $
* Enovis Corporation ENOV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $
* Enterprise Products Partners L.P. EPD.N : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 42
$
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève son objectif de cours de 147 $ à 155 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 165 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 190 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham relève son objectif de cours de 120 $ à 200 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 146 $ à 190 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 156 $ à 176 $
* EPR Properties EPR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 61 $ à 65 $
* Essential Utilities Inc WTRG.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Essential Utilities Inc WTRG.N : UBS relève son objectif de cours de 47 $ à 49 $
* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $
* Eton Pharmaceuticals, Inc. ETON.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 70 $ à
80 $
* Evercommerce EVCM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $
* Evercommerce EVCM.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Evercommerce, Inc. EVCM.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $
* Evergy, Inc. EVRG.O : BTIG relève son objectif de cours de 94 $ à 100 $
* Evolent Health EVH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $
* Factset Research Systems FDS.N : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 305 $
* Fate Therapeutics, Inc. FATE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3 $
* Federal Signal Corp FSS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 148 $ à 140 $
* Fervo Energy Co FRVO.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 17 dollars
* Figs, Inc. FIGS.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $
* First Advantage FA.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $
* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 26 $
* FIS FIS.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Five9, Inc. FIVN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Five9, Inc. FIVN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 160 $ à
120 $
* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Frontdoor Inc FTDR.O : Stonex relève son objectif de cours de 96 $ à 115 $
* Frontdoor Inc FTDR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Gartner Inc. IT.N : Barclays passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Gartner Inc. IT.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 185 $
* Global Payments Inc GPN.N : BMO relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $
* Global Payments Inc GPN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 114,00 $ à
116,00 $
* Global Payments Inc GPN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Global Payments Inc GPN.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Global Payments Inc GPN.N : UBS relève son objectif de cours de 91 $ à 104 $
* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 103 $ à 116 $
* Globalfoundries GFS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse son objectif de cours de 94 $ à 78 $
* Globus Medical, Inc. GMED.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le marché »
* Globus Medical, Inc. GMED.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Globus Medical, Inc. GMED.N : Needham abaisse son objectif de cours de 117 $ à 100 $
* Globus Medical, Inc. GMED.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 99 $ à 100 $
* Goodyear Tire & Rubber GT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $
* Graham Corp GHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Grail Inc GRAL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $
* Guardant Health, Inc. GH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 186
$ à 192 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $
* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 110
$
* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 15 $
* HMH Holding Inc HMH.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 287 $ à 230 $
* Indie Semiconductor Inc INDI.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6 $
* Indie Semiconductor Inc INDI.O : UBS abaisse son objectif de cours de 1,75 $ à 1,55 $
* Ingredion Inc INGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 113 $ à 105 $
* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 175 $ à 185
$
* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 208 $ à 194
$
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de
160 $ à 180 $
* Insulet PODD.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $
à 103 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours
de 95,00 $ à 91,00 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de «
Acheter » à « Sous-performer »
* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 151 $ à 154 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 156 $
* Ionq Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43,00 $ à 40,00 $
* Ionq, Inc. IONQ.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Ionq, Inc. IONQ.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Ionq, Inc. IONQ.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Ionq, Inc. IONQ.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 52 $ à 42 $
* Ionq, Inc. IONQ.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Iren Limited IREN.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 74 $ à 56 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 180 $
à 150 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 196 $ à
206 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à 145 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 194 $ à 165 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $
* ITT Inc ITT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 273 $ à 243 $
* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Barclays relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $
* Janux Therapeutics, Inc. JANX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : RBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : Stifel relève son objectif de cours de 102 $ à 111 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 137 $
* Kimberly-Clark KMB.O : UBS relève son objectif de cours de 113 $ à 119 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 65 $ à 53 $
* Kontoor Brands, Inc. KTB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 136 $ à 125 $
* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : BTIG abaisse son objectif de cours de
104 $ à 65 $
* Krispy Kreme DNUT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 5,50 $ à 6,30 $
* Kura Sushi Usa, Inc. KRUS.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 85 $ à 55 $
* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 156 $ à 158
$
* LCI Industries LCII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 118 $ à 110 $
* Lemonade Inc LMND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Liberty Media FWONA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à
200 $
* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Stonex relève son objectif de cours de 215 $ à 220
$
* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 222 $
à 221 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 410 $
à 300 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de
300 $ à 220 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 305
$ à 250 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist Securities abaisse son objectif de
cours de 375 $ à 310 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 345
$ à 280 $
* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 35 $ à 37
$
* Magnolia Oil & Gas Corp. MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Malibu Boats Inc MBUU.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 22 $
* Manitowoc Company Inc MTW.N : Barclays relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $
* Marqeta, Inc. MQ.O : Mizuho relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 610 $ à
641 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 670 $ à
660 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 640
$ à 620 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 530 $ à 520 $
* Mattel MAT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 22,00 $ à 21,00 $
* McGraw Hill, Inc. MH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* McKesson Corp MCK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 913 $ à 1 120 $
* MGIC Investment MTG.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Microchip Technology MCHP.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 98 $ à 85 $
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Microchip Technology MCHP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 112 $ à 90 $
* Microchip Technology MCHP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 80 $
* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 120 $
à 115 $
* Microchip Technology MCHP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 108 $ à 88 $
* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Microchip Technology MCHP.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 62
$
* Microchip Technology MCHP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $
* Microchip Technology MCHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 29 $ à 19 $
* MKS Inc MKSI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 330 $ à 290 $
* MKS Inc MKSI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 390 $ à 300 $
* MKS Inc MKSI.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420 $ à 275 $
* MKS Inc. MKSI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 385 $ à 240 $
* MNTN, Inc. MNTN.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de
cours de 16 $ à 7 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à
43 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : UBS relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 38 $ à
36 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Monster Beverage Corporation MNST.O : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 52
$
* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 15
$
* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à
25 $
* Mueller Water Products MWA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 460 $ à 405 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 330,00 $ à 410,00 $
* Natera, Inc. NTRA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 480 $ à 450 $
* Nexstar Media Group, Inc. NXST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 249 $ à 250
$
* Nike, Inc. NKE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $
* Nlight, Inc. LASR.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $
* NMI Holdings, Inc. NMIH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Nova Ltd. NVMI.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 600 $ à 460 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $
* Odyssey Therapeutics Inc ODTX.O : H.C. Wainwright attribue une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 40 $
* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Omada Health, Inc. OMDA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Onterris, Inc. ONT.N : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $
* Openlane, Inc. OPLN.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 113 $
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 145 $ à 130 $
* Oscar Health, Inc. OSCR.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Owens Corning OC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 198 $ à 170 $
* Palatin Technologies, Inc. PTN.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une
recommandation « Achat » et un objectif de cours de 12 $
* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 168 $ à
175 $
* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 232 $ à
243 $
* Palvella Therapeutics Inc. PVLA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 210 $ à 232
$
* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : BMO abaisse son objectif de cours de 1 214 $ à 1 073 $
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 200 $ à 1 075
$
* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 1 358
$ à 1 237 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 260 $
* Paycom Software, Inc. PAYC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 286 $ à 331 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 162 $ à 176 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 191 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Mizuho relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 162 $ à 210 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Stifel relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 165 $ à
200 $
* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 68 $ à 60 $
* PDF Solutions, Inc. PDFS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 50 $ à 39 $
* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Perimeter Solutions, Inc. PRM.N : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Permian Resources Corporation PR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27
$
* Planet Fitness PLNT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 54 $ à 58 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $
* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 72
$ à 70 $
* Primo Brands Corporation PRMB.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 21 $ à
22 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à
64 $
* Privia Health Group PRVA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 40,00 $ à
34,00 $
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Prospect Capital Corporation PSEC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 2 $ à
1,5 $
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 170 $
à 221 $
* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 58 $ à
74 $
* Pulse Biosciences, Inc. PLSE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $
* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 85 $ à 65 $
* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 80 $
* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 70 $
* Quantinuum Inc QNT.O : UBS abaisse son objectif de cours de 93 $ à 50 $
* Radian Group RDN.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 37 $
* Ralph Lauren RL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 452 $ à 462 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays relève son objectif de cours de 463 $ à 473 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 450 $ à 440 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : UBS relève son objectif de cours de 521 $ à 529 $
* Regenxbio Inc. RGNX.O : Baird abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $
* Revolution Medicines, Inc. RVMD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 280 $ à
350 $
* RH RH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 166 $ à 155 $
* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 145 $ à
142 $
* Rockwell Automation ROK.N : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 511 $ à
445 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 465 $ à 395 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 430 $ à 375 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 550 $ à 500 $
* Royal Gold, Inc. RGLD.O : La Banque Nationale du Canada relève son objectif de cours de 285
$ à 300 $
* Royal Gold, Inc. RGLD.O : UBS relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 62
$
* Sarepta Therapeutics, Inc. SRPT.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Sezzle Inc SEZL.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 172 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : HSBC relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Shift4 Payments Inc. FOUR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 46,00 $ à
43,00 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 94 $ à 77 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à
43 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 67 $ à 49 $
* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 226 $ à 239 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève son objectif de cours de 209 $ à 216,50 $
* SiTime Corporation SITM.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de « neutre
» à « acheter »
* Six Flags Entertainment FUN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 20 $ à 17
$
* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $
* Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD.O : Barclays relève son objectif de cours de
68 $ à 71 $
* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 44 $ à 33 $
* Snap Inc SNAP.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,75 $ à 6 $
* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 102 $ à
113 $
* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Raymond James relève sa recommandation de «
surperformer » à « achat fort »
* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72
$ à 65 $
* Solventum Corporation SOLV.N : BMO relève son objectif de cours de 84 $ à 92 $
* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 95 $
* Soundhound Ai, Inc. SOUN.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $
* Southside Bancshares Inc SBSI.N : KBW relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Standardaero, Inc. SARO.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Starbucks Corp SBUX.O : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : BMO abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $
* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performance » à «
conserver »
* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 52 $ à 45 $
* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 55 $ à
50 $
* Steven Madden, Ltd. SHOO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Strategic Education STRA.O : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance
» à « en ligne avec le marché »
* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 66 $
* Strategic Education, Inc. STRA.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à «
en ligne avec le marché »
* Strategic Education, Inc. STRA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $
à 60 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 8,5 $ à 14 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $
* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25
$
* Tapestry, Inc. TPR.N : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : UBS relève son objectif de cours de 200 $ à 203 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 338 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 340 $ à 344 $
* Tarsus Pharmaceuticals, Inc. TARS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : BMO relève son objectif de cours de 159 $ à 169 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 165 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 167 $
* Teradata Corp. TDC.N : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Teradata Corp. TDC.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 225,00 $ à
227,00 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 205 $ à 190 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 215 $
* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 221,00 $ à
218,00 $
* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $
* The Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève son cours cible de 236 $ à 252 $
* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 53 $ à 48 $
* Middleby Corp MIDD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 152 $ à 160 $
* Middleby Corporation MIDD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $ à
120 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 85 $
* Transmedics Group, Inc. TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Trex Company, Inc. TREX.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 70 $
* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « sous-performer »
* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $
* Tripadvisor, Inc. TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 6 $ à 75 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 580 $ à 685 $
* Unity Software Inc. U.N : Citigroup relève son objectif de cours de 48 $ à 59 $
* Unity Software Inc. U.N : Needham relève son objectif de cours de 54 $ à 70 $
* Unity Software Inc. U.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 47 $ à 64 $
* Unity Software Inc. U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 55 $ à 72 $
* Unity Software Inc. U.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Unity Software Inc. U.N : UBS relève son objectif de cours de 49 $ à 56 $
* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 53 $ à 64 $
* US Foods Holding Corp. USFD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $
* US Foods Holding Corp. USFD.N : UBS relève son objectif de cours de 127 $ à 135 $
* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 98 $ à
110 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 295 $ à 375 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Needham relève son objectif de cours de 310 $ à 360 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 365 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Stifel relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $
* Veeva Systems Inc. VEEV.N : UBS relève son objectif de cours de 290 $ à 325 $
* Vera Therapeutics, Inc. VERA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75
$
* Verastem, Inc. VSTM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Vericel Corporation VCEL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 58 $ à 63 $
* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Verisk Analytics VRSK.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 227 $
* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 217 $ à 244 $
* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $
* Verisk Analytics, Inc. VRSK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $
* Vertex, Inc. VERX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 21 $
* Viasat Inc VSAT.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 107 $ à 95 $
* Viatris Inc. VTRS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Viatris Inc. VTRS.O : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Victory Capital Holdings, Inc. VCTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 121 $ à
126 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 84 $ à 88 $
* Voyager Therapeutics, Inc. VYGR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $
* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Warby Parker Inc. WRBY.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 425 $ à 424
$
* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 417 $ à 397 $
* Wendy's Co WEN.O : BMO relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $
* Wendy's Co WEN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 6,75 $ à 8 $
* Wendy's Co WEN.O : Stephens relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 252 $ à 275 $
* Willscot Holdings Corp WSC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30
$ à 26 $
* Willscot Holdings Corporation WSC.O : UBS relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Workiva Inc. WK.N : Baird abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $
* Workiva Inc. WK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 119 $ à 116 $
* Wynn Resorts Ltd. WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 132 $ à 129 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 110 $ à
108 $
* Wynn Resorts, Limited WYNN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 122 $
* Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de 10 $ à 18 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 38 $ à 32 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 106
$ à 114 $
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