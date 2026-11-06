Plan de départs chez Meta France, près d'un tiers des effectifs visés

( AFP / JULIEN DE ROSA )

La filiale française du groupe américain Meta, propriétaire de Facebook et d'Instagram, a lancé un plan de départs volontaires dans le sillage d'une réduction mondiale de ses effectifs, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du média La Lettre.

Selon cette source, ce plan de départs va s'effectuer "dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective" (RCC).

Ce dispositif prévoit un départ de l'entreprise assorti d'une indemnité, négociée entre la direction et les élus du personnel, et du maintien des droits au chômage.

D'après La Lettre, il vise une centaine de postes et les salariés éligibles au plan devaient se prononcer avant le 5 novembre.

Cela représenterait près d'un tiers des effectifs de Meta France, qui compte environ 350 salariés.

Ce plan s'inscrit dans une réduction globale des effectifs du géant américain, également propriétaire de WhatsApp.

Au printemps, Meta a supprimé environ 8.000 postes, près de 10 % de ses effectifs, alors que son patron Mark Zuckerberg cherche à réorienter les ressources du groupe vers une ambitieuse feuille de route dans l'intelligence artificielle.

Outre ces licenciements, le groupe avait indiqué en avril qu'il renonçait à recruter 6.000 personnes et réaffectait 7.000 autres salariés vers des postes en lien avec l'intégration de l'IA dans les processus de travail.

Cette restructuration constitue la plus vaste vague de suppressions de postes à l'échelle du groupe depuis la campagne dite de "l'année de l'efficacité" lancée par Mark Zuckerberg en 2022-2023, qui avait abouti à la suppression d'environ 21.000 postes.

Cette décision intervient alors que Meta accroît massivement ses dépenses dans les infrastructures d'IA, de l'achat des puces à la construction de centres de données géants et des centrales électriques pour les alimenter.