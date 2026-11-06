Wall Street ouvre en ordre dispersé, le Nasdaq se redresse avec le rebond de la tech

Un écran affiche les informations boursières après l'ouverture de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ouvert en ‌ordre dispersé vendredi, le Nasdaq se redressant quelque peu après une chute de plus de 5% induite ​par l'IA la veille, tandis que le marché du travail américain montre de nouveaux signes de résilience et renforce les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt en décembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 486,37 ​points, soit 0,94% à 51.036,69 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,26% à 7.373,17 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,23% ​à 24.614,53 points.

Les valeurs technologiques regagnent du terrain en ⁠début de séance, après l'une des pires séances pour la Bourse de New York depuis avril ‌2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé une avalanche de droits de douane contre une grande partie des partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Les grandes capitalisations de la "tech", ​les fabricants de semi-conducteurs et les ‌opérateurs de centres de données, qui ont fait les frais jeudi des ⁠craintes d'un durcissement de la réglementation du secteur de l'IA après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, se redressent vendredi dans les premiers échanges, même si l'incertitude reste présente en arrière-plan.

Les démocrates prévoient ⁠de présenter une salve ‌de propositions de loi visant à mieux réguler les systèmes d'IA et la construction ⁠des centres de données lorsqu'ils prendront le contrôle du Congrès en janvier, ont déclaré des sources au ‌fait de leurs projets.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a déclaré vendredi ⁠à la chaîne CNBC qu'il existait un vaste potentiel de croissance pour ⁠les centres de données et ‌que le gouvernement considérait qu'il appartenait aux collectivités locales de décider d'accueillir ou non ces installations.

Le secteur ​des semiconducteurs de de Philadelphie, qui avait dégringolé de ‌plus de 12% jeudi, gagne environ 5% vendredi à l'ouverture, tandis que Tesla et SpaceX sont également dans le vert après deux ​séances consécutives dans le rouge.

Les investisseurs analysent en outre les dernières données relatives au marché du travail américain, qui s'avèrent meilleures que prévu, avec une nette augmentation de la création d'emplois et une ⁠légère baisse du taux de chômage, et renforcent les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed en décembre.

Quant aux autres titres, Airbnb grimpe de 9,7% après avoir relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, tandis que Mattel, le fabricant de la poupée Barbie, perd 2%, pénalisé par la révision à la baisse de ses perspectives.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)