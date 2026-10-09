TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M, C4 Therapeutics, PepsiCo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Company, C4 Therapeutics et PepsiCo.

POINTS FORTS

* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* AT&T Inc T.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 27,50 $ à 26,50 $

* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 53 $

* PepsiCo PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Company MMM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $

* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 289 $ à 305 $

* AbbVie ABBV.N : UBS relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Aerovironment Inc AVAV.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 237 dollars

* Aflac Incorporated AFL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $

* Align Technology Inc ALGN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 210 $ à 175 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 9 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 22 $ à 10 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* American Express Company AXP.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformance »; objectif

de cours: 380 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $

* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève son objectif de cours de 430 $ à 470 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BMO relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Amrize AG AMRZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 48 $ à 32 $

* Applied Digital Corp APLD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37,50 $ à 41,00 $

* Aptargroup Inc ATR.N : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre » et un objectif de cours de

135 dollars

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5 $ à 3 $

* Archer Aviation Inc ACHR.N : Barclays relève son objectif de cours de 4,50 $ à 8 $

* Archer Aviation Inc ACHR.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 13 $ à 19 $

* Ares Commercial Real Estate Corp ACRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à 4,50 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 9 $ à 5 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Northland Capital abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Astronics Corporation ATRO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 90,00 $

* AT&T Inc T.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 27,50 $ à 26,50 $

* Avista Corp AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Beta Technologies BETA.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « Surpondérer »;

objectif de cours: 35 $

* Biogen Inc BIIB.O : UBS relève son objectif de cours de 240 $ à 270 $

* Blackstone Mortgage Trust Inc BXMT.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13 $

* Boeing BA.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « Surpondérer » et un objectif de cours de

300 $

* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 240,00 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 60 $ à 55 $

* Boyd Gaming BYD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 57 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 71 $ à 66 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $

* C4 Therapeutics CCCC.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 10 $

* California Resources Corporation CRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 79 $ à 81 $

* Capital One Financial COF.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »;

objectif de cours: 219 $

* Capital Southwest Corporation CSWC.O : UBS relève son objectif de cours de 23,5 $ à 24 $

* Carpenter Technology Corporation CRS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 650,00 $ à 500,00 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 110 $ à 106 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 258,00 $ à 358,00 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à « surpondérer »

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 174 $ à 164 $

* Chevron Corporation CVX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 222 $ à 241 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 54,00 $ à 51,50 $

* Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 2,15 $ à 1,75 $

* Cloudflare NET.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 380 $ à 430 $

* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 310 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 280,00 $ à 315,00 $

* Dauch Corporation DCH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* Definium Therapeutics DFTX.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Definium Therapeutics DFTX.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 84 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 132 $ à 124 $

* Dupont DD.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 172 $ à 145 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC abaisse son objectif de cours de 219 $ à 170 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 137 $ à 131 $

* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 75 $ à 53 $

* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 1 344 $ à 1 341 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 169 $ à 184 $

* Enovix Corporation ENVX.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 47 $ à 41 $

* Envista Holdings Corporation NVST.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* EOG Resources Inc EOG.N : UBS relève son objectif de cours de 183 $ à 186 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Everforth Inc EFOR.N : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 41 $

* Everforth Inc EFOR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Exelixis Inc EXEL.O : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 51 $

* Fastly Inc FSLY.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 127 $ à 115 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 36 $

* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 34 $

* First Advantage Corporation FA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 26 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 27 $ à 25 $

* Fis FIS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Fiserv Inc FISV.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Flagstar Bank Na FLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Fnb Corp FNB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20,50 $ à 19 $

* Ford Motor F.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Forgent Power Solutions Inc FPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 49 $

* Fortive Corporation FTV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 64 $ à 56 $

* Fortune Brands Innovations FBIN.N : Citigroup lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 48 $

* Freshpet Inc FRPT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 48 $ à 43 $

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 330 $ à 1 150 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $

* General Motors Co GM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 100 $ à 101 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 10,5 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché

»

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : KBW relève son objectif de cours de 1,25 $ à 8 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 118 $ à 140 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 140 $

* Heico Corporation HEI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 350,00 $ à 330,00 $

* Hexcel Corporation HXL.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 90,00 $

* Hii HII.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 360,00 $ à 340,00 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180,00 $ à 170,00 $

* Honeywell Technologies HON.O : JP Morgan abaisse son cours cible de 255 $ à 240 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 320,00 $ à 280,00 $

* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 515 $ à 582 $

* Humana Inc HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 405 $ à 475 $

* Hut 8 Mining Corp HUT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 273,00 $ à 275,00 $

* IBM IBM.N : Truist Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 240 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 162 $ à 149 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 350 $ à 277 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 59 $ à 67 $

* Insulet Corporation PODD.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 145 $ à 143 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 454 $ à 473 $

* J&J JNJ.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 278 $ à 282 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 307 $ à 313 $

* JLL JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 415 $ à 385 $

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 6 $ à 4 $

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Barclays passe d’une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 79 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6,50 $

* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 103 $ à 58 $

* Knife River Corp KNF.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »

* Kratos Defense & Security Solutions KTOS.O : Barclays lance la couverture avec un objectif de cours de 90 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 370,00 $ à 280,00 $

* Ladder Capital Corp LADR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 10,75 $ à 10,25 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 59 $ à 57 $

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 65 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Lockheed Martin LMT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de

cours: 554 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 600,00 $ à 570,00 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 62 $ à 57 $

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 620 $ à 530 $

* Medline Inc MDLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Merck & Co Inc MRK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 166 $ à 163 $

* Merlin Inc MRLN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 8,00 $ à 4,00 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 48 $ à 37 $

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 42 $

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 450,00 $ à 440,00 $

* Newmark Group Inc NMRK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 17,50 $ à 16 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 146 $ à 155 $

* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW abaisse son objectif de cours de 16 $ à 15 $

* Nextpower Inc NXT.O : RBC abaisse son objectif de cours de 147 $ à 116 $

* Nike Inc NKE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 37 $ à 33 $

* Northrop Grumman NOC.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer »;

objectif de cours: 419 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 590,00 $ à 540,00 $

* Novavax Inc NVAX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7 $

* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Oneok Inc OKE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Onterris Inc ONT.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 29 $ à 25 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 32,05 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »

* Ormat Technologies Inc ORA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 130 $ à 114 $

* Ovintiv Inc OVV.N : la CIBC relève son objectif de cours de 65,00 $ à 75,00 $

* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 74 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation à « neutre »

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « Acheter » à « Conserver »

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 36,5 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 31 $ à 36,5 $

* Palantir Technologies PLTR.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 265 dollars

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 156 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 140 $ à 1 131 $

* PayPal Inc PYPL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 56 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 100 dollars

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Pennantpark Floating Rate Capital Ltd PFLT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 9,5 $ à 8,5 $

* PepsiCo PEP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 142 $ à 135 $

* PepsiCo PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* PepsiCo PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Permian Resources Corporation PR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* Pfizer PFE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 27 $ à 29 $

* Pfizer PFE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Phillips Edison & Company Inc PECO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 46 $ à 42 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 118 $ à 112 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 27 $

* Plains All American Pipeline LP PAA.O : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 17

$

* Portillos Inc PTLO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 5,5 $ à 4,5 $

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 122 $ à 115 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 335 $ à 330 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $

* Procept Biorobotics Corporation PRCT.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* Realty Income Corporation O.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 70,75 $ à 63,75 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 196 $

* Regency Centers Corp REG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 77 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 265 $ à 264 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35,5 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 90,00 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 85 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 312 $ à 320 $

* Rtx Corporation RTX.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif

de cours de 223 $

* Rtx Corporation RTX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240,00 $ à 225,00 $

* Sabre Corporation SABR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 2,60 $ à 2,50 $

* Semtech Corporation SMTC.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC abaisse son objectif de cours de 420 $ à 392 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 222 $ à 205 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 52 $ à 61 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 21 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* South Bow Corporation SOBO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* South Bow Corporation SOBO.N : Barclays passe de « pondération neutre » à « sous-pondération »

* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 118 $ à 113 $

* SpaceX SPCX.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif

de cours de 254 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 282 $ à 225 $

* Starwood Property Trust Inc (Maryland) STWD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 18,50 $ à 16 $

* Strategy Inc MSTR.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Stryker Corporation SYK.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 403 $ à 353 $

* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,50 $

* Sunrun Inc RUN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Sunrun Inc RUN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Synchrony Financial SYF.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »;

objectif de cours: 81 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 340 $ à 335 $

* Terawulf Inc WULF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 62,5 $ à 65 $

* Tesla Inc TSLA.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 268 $ à 266 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 105,00 $ à 100,00 $

* T-Mobile TMUS.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 217 $ à 212 $

* Tractor Supply Company TSCO.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 1 450,00 $ à 1 300,00 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 348 $ à 352 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 430 $ à 402 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $

* Urban Edge Properties UE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 401 $ à 394 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* Verizon VZ.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 51,5 $ à 50 $

* VF Corp VFC.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* Viper Energy Inc VNOM.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Visteon Corp VC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW abaisse son objectif de cours de 110 $ à 108 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Voyager Technologies Inc (Prereincorporation) VOYG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 42,00 $ à

36,00 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 256 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 57 $ à 45 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 196 $ à 189 $

* Waste Management Inc WM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 262 $ à 254 $

* Webull Corp BULL.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Webull Corp BULL.O : la Scotiabank relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer

le secteur »

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 93 $ à 84 $

* Willdan Group Inc WLDN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 420,00 $ à 380,00 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 136 $ à 128 $

* York Space Systems YSS.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif

de cours: 11 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 106 $ à 97 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $