Les flux marquent le pas, les taux longs au plus haut depuis vingt ans

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Les flux vers les fonds d'actifs numériques ont perdu de leur dynamisme cette semaine, après 11,1 Md$ de collecte depuis la mi-juillet. Cette demande reflétait surtout des achats à des valorisations déprimées, mais les inquiétudes sur la solidité budgétaire américaine pèsent désormais davantage, selon le département Recherche de CoinShares.

Le Trésor intervient, sans effet

Les rendements obligataires continuent de monter malgré l'élargissement du programme de rachats sur la partie longue : le 10 ans dépasse 5,3 % et le 30 ans atteint 5,7 %, au plus haut depuis plus de vingt ans.* Les rachats de soutien ont pourtant été doublés en août, à au moins 4 Md$ par opération.** Cet effet limité confirme que les investisseurs regardent la position budgétaire de fond plutôt que les soutiens de court terme.

La Fed tiraillée entre emploi et inflation

Les signaux monétaires restent contradictoires. Les créations d'emplois de septembre sont ressorties nettement plus faibles qu'attendu, ramenant la probabilité implicite d'une hausse des taux en octobre à 23 %, contre 71 % trois semaines plus tôt. L'inflation demeure néanmoins le déterminant principal de la prochaine décision, et l'activité tient mieux que l'emploi : les PMI pointent toujours vers l'expansion.***

Le marché obligataire compte plus que la Fed

Septembre a été le pire mois pour la dette publique américaine depuis quatre ans. Une hausse des taux pénalise normalement le bitcoin en durcissant les conditions financières. Mais si elle traduit un doute sur les finances publiques plutôt qu'une croissance plus forte, la lecture change : le bitcoin apparaît alors moins comme un actif risqué classique que comme une alternative à la monnaie émise par les États. Le point à surveiller est de savoir si les flux suivront l'argument budgétaire plutôt que celui des taux.

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Sources

* Département du Trésor américain, taux de référence quotidiens de la courbe, octobre 2026

** Département du Trésor américain, annonces d'opérations de rachat, août à octobre 2026

*** S&P Global, PMI américain, octobre 2026