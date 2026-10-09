Vol flydubai: le co-pilote omanais planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Tel Aviv, selon le procureur

Image tirée d'une vidéo fournie via l'AFPTV le 30 septembre 2026, montrant des passagers à bord du vol flydubai FZ 1073, dont le copilote omanais avait attaqué le pilote, avant son départ pour Tel-Aviv depuis l'aéroport de Tabuk, en Arabie saoudite ( AFPTV / - )

Le co-pilote omanais du vol de flydubai à destination de Tel Aviv, qui avait attaqué le pilote provoquant un atterrissage d'urgence fin septembre en Arabie saoudite, planifiait une attaque suicide sur l'aéroport de Ben Gurion, a affirmé vendredi le procureur des Émirats arabes unis.

L'enquête a révélé que le co-pilote omanais "avait commencé à mettre en œuvre un projet terroriste prémédité visant à prendre le contrôle de l'avion et à l'utiliser pour mener une attaque suicide contre le terminal passagers de l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, dans le but de causer le plus grand nombre possible de victimes", a indiqué le procureur général émirati, Hamad Saif Al Shamsi dans un communiqué.

Le co-pilote s'est inspiré des attentats du 11 septembre, et "a affirmé avoir agi seul, sans l'implication d'autres personnes", a-t-il ajouté, précisant que l'enquête se poursuivait "afin de vérifier cette affirmation".

Cet homme de 29 ans a commencé a être influencé par "l'idéologie takfiri", terme qui désigne généralement les jihadistes ou les partisans de l'islam sunnite radical, à partir de 2017 alors qu’il étudiait en Australie, a-t-il détaillé.

Il a ensuite travaillé dans plusieurs compagnies aériennes dans différents pays avant de rejoindre flydubai en janvier 2026.

Il remplissait alors toutes "les conditions professionnelles et de sécurité requises à l’embauche, comme la détention d'une licence de pilote, la présentation d'un certificat de bonne conduite et la soumission aux vérifications requises", selon le procureur.

"Aucune de ces procédures n’a révélé d’indices laissant supposer ses opinions extrémistes", a-t-il ajouté.

Avant le 30 septembre, il avait volé deux fois pour Tel Aviv "afin de se familiariser avec le plan de vol et l'aéroport", a dit le procureur.

Selon le procureur, l'enquête a révélé qu'il a attaqué le commandant de bord par surprise avec une hache de secours.

Ce dernier a résisté avant d'être entendu par le pilote de service qui se trouvait à bord pour assurer le vol de retour et est intervenu, parvenant, avec l’aide d’un membre du personnel de cabine et de plusieurs passagers, à maîtriser l'agresseur .

"Le commandant de bord du vol retour et son copilote ont repris le contrôle de l’avion, modifié sa trajectoire et atterri en toute sécurité à l’aéroport de Tabouk, en Arabie saoudite" a retracé le procureur.

Le parquet continue "d'enquêter sur l'implication éventuelle de complices ou d'autres liens", conclut le communiqué, annonçant que de "nouvelles conclusions seront communiquées en temps voulu"