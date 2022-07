Y a-t-il une déconnexion entre les valorisations de la Bourse et du private equity ?

information fournie par Boursorama • 13/07/2022 à 15:04

Les grands indices boursiers sont entrés en bear market depuis le début de l'année. Les valorisations des Bourses sont-elles redevenues plus raisonnables ? Cette correction des valorisations se fait-elle aussi sentir sur le non coté. Echange avec Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital et Emmanuel Laillier, directeur du private equity chez Tikehau Capital.

VALEUR AJOUTÉE, les marchés à 360° chaque semaine sur Boursorama, l'émission qui pose la question qui dérange sur un sujet au cœur de l'actualité économique et financière.