"Wahou !" : Karin Viard et Bruno Podalydès dans la peau de drôles d’agents immobiliers

information fournie par France 24 • 07/06/2023 à 15:17

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de À l’Affiche, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. À commencer par "Wahou !" de Bruno Podalydès. Cette comédie met en scène deux agents immobiliers, incarnés par Karin Viard et Bruno Podalydès, qui n’hésitent pas à survendre leur produit. Également au programme de cette émission, la crise migratoire au travers des yeux de Robinson Crusoé dans un film d'animation. Enfin, la sortie en version restaurée de l’intégralité des films de Jean Eustache, réalisateur de "La Maman et la Putain".