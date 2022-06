Vote de défiance contre Boris Johnson sur fond d'économie britannique chahutée

information fournie par France 24 • 06/06/2022 à 23:24

Le PartyGate n'est pas le seul motif de mécontentement à l'encontre de Boris Johnson : l'état de l'économie britannique en fait aussi partie. L'inflation a bondi à 9 % en avril 2022 sur un an, un taux qui n'avait pas été vu depuis 1982 selon l'Office national des statistiques, et qui devrait franchir les 10% avant l'été. Les ménages britanniques ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts et le Premier ministre est accusé de ne pas avoir pris la pleine mesure de la crise.