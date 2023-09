Volodymyr Zelensky au Congrès américain : assurer la poursuite de l'aide militaire et humanitaire

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 17:14

L'Ukraine a mis jeudi 21 septembre en garde contre "des mois difficiles à venir" après l'attaque nocturne "massive" russe qui a visé plusieurs villes, au moment où Volodymyr Zelensky est à Washington pour demander plus d'armes puissantes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Congrès américain, où les élus débattent d'une possible nouvelle aide militaire et humanitaire, et doit être reçu par le président Joe Biden.