Vitesse d'accès aux contenus internet : les Français rattrapent leur retard

information fournie par France 24 • 05/07/2022 à 16:20

C'est une course à la vitesse qui fait rage dans le secteur de l'Internet : il ne suffit pas de proposer des contenus, encore faut-il que les usagers y aient facilement et surtout rapidement accès. Dans ce domaine, les Français, qui accusaient un certain retard, finissent par réagir. L'opérateur Orange annonce ainsi un partenariat avec G.Core Labs, une société installée au Luxembourg. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Jerôme Barré, directeur général des services aux opérateurs et réseaux internationaux chez Orange.