information fournie par France 24 • 09/06/2022 à 19:10

Le Roi des Belges est en République démocratique du Congo pour une visite de six jours. Qu’ attend le président Félix Tshisekedi de cette rencontre ? un soutien ? Quels en sont les enjeux ? Antoine Glaser, journaliste et écrivain, spécialiste de l’Afrique, invité de France 24 nous livre son analyse et affirme "c’est un pays qui intéresse vraiment le monde entier".