information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 16:08

Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a dénoncé lundi une "fraude massive, industrielle et organisée de faux billets" lors de la finale de la Ligue des champions émaillée de nombreux incidents samedi soir autour du Stade de France. Vincent Chaudel, co fondateur de l'Observatoire du Sport business, souligne aussi les failles d'organisations et de sécurité de la part des instances françaises.