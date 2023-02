Villages d'exception, un trésor à sauvegarder

information fournie par France 24 • 17/02/2023 à 18:41

Pour leur beauté, leur caractère ou leur patrimoine remarquable, ces villages font la fierté de leurs habitants, et l’admiration des touristes de passage. Perché sur sa montagne corse, le village de Sant'Antonino, ne s’offre pas facilement. Ici, on se balade encore à dos d’âne et on cultive les olives à la manière des anciens. En Bretagne, les méandres de Pont-Aven ont inspiré les artistes comme Paul Gauguin, et lui valent aujourd’hui le surnom de cité des peintres. Les couleurs encore, celle des innombrables fleurs qui ornent le village, ont distingué Bormes-les-Mimosas comme un village d’exception.