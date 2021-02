Veolia - Suez : les enjeux d'une OPA hostile

France 24 • 09/02/2021 à 11:36

La guerre est déclarée entre les deux champions français du secteur de l'eau et des déchets. Veolia a déposé une offre publique d'achat sur son concurrent Suez. Mais Suez, qui ne veut pas se faire racheter, a saisi la justice. C'est le dernier rebondissement d'un affrontement qui dure depuis des mois. Alors, quels sont les enjeux de ce dossier ? Et plus généralement, comment les entreprises visées par une OPA inamicale peuvent-elles se défendre ? Décryptage dans l'Info éco.