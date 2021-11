information fournie par France 24 • 29/11/2021 à 16:53

De nombreuses incertitudes planent encore sur la dangerosité et la transmissibilité du variant Omicron, mais les scientifiques redoutent déjà qu'il soit extrêmement contagieux et échappe en partie aux défenses immunitaires. Face à la tentation des pays occidentaux de se protéger, l'OMS appelle à ne pas refermer les frontières pour le moment, et à ne pas isoler l'Afrique australe, première région où le variant a été détecté.