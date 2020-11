US vs Chine : Fintechs, l'autre champ de bataille !

Partenaire • 13/11/2020 à 13:19

Le leadership disputé entre les Etats-Unis et la Chine, au travers de la bataille des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) vs BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) se poursuit également au travers de sociétés fintechs connues (Ant Financial) ou moins connus... Romain Bocher, co-gérant du fonds G Fund Global Convertible Bonds NC (LU185626482) nous apporte quelques clefs de lecture sur les enjeux en cours.

Tech Up Views, un rendez-vous régulier sur toutes les techs qui font l'économie d'aujourd'hui et de demain.