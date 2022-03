"Unis pour l'Ukraine" : la pianiste Khatia Buniatishvili s'engage contre la guerre

information fournie par France 24 • 10/03/2022 à 12:38

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche !", Louise Dupont reçoit la pianiste Khatia Buniatishvili, qui a participé au concert "Unis pour l'Ukraine" organisé le 8 mars. L'artiste franco-géorgienne évoque ce nouveau conflit, douloureux pour elle qui a vécu par deux fois la guerre entre son propre pays et la Russie. Elle explique aussi pourquoi elle ne se produit plus en Russie depuis 2008 et comment elle a décidé de mettre à profit sa notoriété de pianiste pour diffuser son message de paix.