Union européenne : la régulation des géants du numérique en débat

information fournie par France 24 • 09/11/2021 à 10:42

Son visage fait le tour du monde depuis plus d'un mois : Frances Haugen, ancienne salariée de Facebook devenue lanceuse d'alerte, réalise actuellement une tournée des capitales européennes. Après Londres, Lisbonne et Bruxelles, elle est attendue mercredi à Paris, où elle doit être auditionnée par le Sénat. Elle dénonce certaines pratiques du réseau social et appelle à une régulation des géants du numérique. Une régulation qui est justement à l'étude en ce moment au sein de l'Union européenne.