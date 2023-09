information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 16:55

Un été chaud et sec a frappé l'Europe, entraînant de nombreux incendies de forêt et d'autres épisodes météorologiques extrêmes. Ces événements ont rappelé aux Européens la réalité du changement climatique. On en parle avec Michel Derdevet, président du think tank Confrontations Europe et Christophe Préault, directeur de la rédaction de Toute l'Europe.