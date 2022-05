information fournie par France 24 • 17/05/2022 à 09:34

Elisabeth Borne nommée Première ministre, 30 ans après Edith Cresson. Elle devient donc la 2eme femme à occuper Matignon dans l'histoire de la République... Un fait politique ? On va plus loin avec Anne Nivat et Julie Dungelheoff. Regards croisés aussi sur la demande d'adhésion de la Finlande et la Suède à l'OTAN.