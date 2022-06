Un rapprochement stratégique entre la Turquie et l'Arabie Saoudite

information fournie par France 24 • 22/06/2022 à 12:08

La deuxième étape de la réconciliation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite est en cours, avec la visite du prince héritier Mohammed Ben Salmane à Ankara cette semaine, quelques mois après celle du président turc Recep Tayyip Erdogan à Jeddah. C'est la première visite en Turquie de MBS depuis l'assassinat à Istanbul en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Dorothée Schmid, chercheuse et responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient (Ifri), fait le point sur ce dossier.