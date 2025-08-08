Un ancien hôtel s'est effondré dans le centre-ville d'Amiens pour des raisons encore inconnues. Aucune victime n'est à déplorer à ce stade, selon les pompiers et la préfecture.
Un ancien hôtel s'effondre à Amiens
