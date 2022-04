information fournie par France 24 • 29/04/2022 à 16:47

Deux frappes, cinq missiles tirés en l'espace de quelques minutes et un bilan qui fait état d'un mort et des dizaines de blessés. L'attaque de Kiev hier est intervenue au moment de la visite d'Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations unies. Il se dit choqué. Moscou a confirmé et assume d'avoir bombardé Kiev.