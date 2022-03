information fournie par France 24 • 08/03/2022 à 07:20

L'Ukraine refuse les couloirs humanitaires proposés par Moscou. Des corridors qui débouchent sur... la Russie et la Biélorussie! Emmanuel Macron dénonce le "cynisme" de Vladimir Poutine. On va plus loin avec Anne Nivat et Patricia Allémonière. Avec aussi cette question: faut-il livrer des armes à l'Ukraine au risque de passer pour des nations belligérantes au conflit?