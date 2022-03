Ukraine - la population prise au piège : 1,7 million de personnes ont fui le pays (ONU)

information fournie par France 24 • 07/03/2022 à 20:26

Au douzième jour de guerre en Ukraine, la population civile est de plus en plus victime du feu russe. Les bombardements se sont intensifiés sur les villes ukrainiennes comme à Irpin ou Kharkiv. Plus d'1,7 million de réfugiés ont fui le pays selon l'ONU. Moscou a annoncé la mise en place de couloirs humanitaires obligeant la population ukrainienne à se diriger vers les territoires occupés par les forces russes. Des couloirs rejetés par les Ukrainiens.