Ukraine : la Pologne consacrera plus de 4% de son PIB à la défense en 2024

information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 10:51

La Pologne, pays voisin et soutien inconditionnel de l'Ukraine, consacrera l'année prochaine plus de 4% de son produit intérieur brut à la défense, a annoncé mardi son président, Andrzej Duda. "L'année prochaine, nous prévoyons de dépenser 137 milliards de zlotys (33 milliards de dollars) pour la défense. Cela constitue plus de 4% de notre PIB", a déclaré le chef de l'Etat au cours d'un grand salon militaire à Kielce (sud).