information fournie par France 24 • 19/05/2022 à 09:15

Premier procès à Kiev pour crimes de guerre, moins de 3 mois après la commission des faits. La justice ukrainienne pressée de jugée les responsables d'exactions commises sur son sol. Une nécessaire célérité ? On va plus loin avec Zyad Limam et Bruno daroux. Regards croisés aussi sur Lafarge, à nouveau mis en examen pour avoir maintenu sa cimenterie ouverte en Syrie malgré la présence de jihadistes.