information fournie par France 24 • 08/08/2022 à 14:41

Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures, dimanche 8 août. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement des tirs. Les précisions de notre correspondant Gulliver Cragg.