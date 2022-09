information fournie par France 24 • 14/09/2022 à 14:59

L'armée russe a réalisé plusieurs "frappes massives" sur tous les fronts en réaction à la contre-offensive fulgurante des troupes ukrainiennes : plusieurs villes et plus de 6000 km de carrés ont été regagnés en à peine 15 jours selon Kiev. A Moscou, beaucoup pensent que cette tendance n'est que temporaire et que le vent ne tardera pas à tourner de nouveau en faveur de l'armée du Kremlin.