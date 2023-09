Ukraine : au moins 16 morts dans une frappe russe sur un marché de la région de Donetsk

information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 17:22

Au moins seize personnes ont été tuées mercredi et 31 autres blessées par un bombardement russe sur un marché dans l'est de l'Ukraine, à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, théâtre d'une sanglante bataille avec les troupes de Moscou depuis plus d'un an. "L'artillerie des terroristes russes a tué 16 personnes dans la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.