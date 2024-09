information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 12:39

Des millions d'habitants d'Asie du Sud-Est sont aux prises jeudi 12 septembre avec la dévastation provoquée par le passage du typhon Yagi, qui a fait plus de 200 morts, inondé des quartiers entiers et détruit nombre d'infrastructures. Le Vietnam est le pays le plus durement touché par les crues.