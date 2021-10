information fournie par France 24 • 19/10/2021 à 14:52

Le président turc a entamé, dimanche 17 octobre, une visite sur le continent africain qui durera jusqu'à mercredi. Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en Anglo, et ira ensuite au Nigeria et au Togo. L'Afrique est une ère d'influence qui attire la Turquie depuis quelques années, notamment pour y concurrencer la Chine et l'Europe.