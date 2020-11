France 24 • 03/11/2020 à 06:59

A la Une de la presse, ce mardi 3 novembre, la série d'attaques, hier soir, à Vienne, en Autriche, qui ont fait au moins trois morts et une quinzaine de blessés. Et la dernière ligne droite de la présidentielle américaine, qui doit départager Donald Trump et Joe Biden.