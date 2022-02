information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 12:28

Premières s'intéresse cette semaine à l'écrivain Nicolas Mathieu et l'auteur de bande-dessinées et illustrateur Pierre-Henry Gomont. Le lauréat 2018 du Prix Goncourt pour Leurs enfants après eux publie un nouveau roman Connemara et un 2ème album jeunesse de toute beauté Le secret des parents avec son complice dessinateur. Rencontre avec le duo d'amis chez leur éditeur, Actes Sud.