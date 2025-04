Top Gun, la bataille cachée de l'US Navy : la souffrance des pilotes d'élite

information fournie par France 24 • 26/04/2025 à 10:00

Le Congrès américain vient d'ouvrir une enquête sur l'unité Top Gun de l'US Navy. La question est de savoir si la marine des États-Unis a tenté, ou non, de cacher le fait que les opérations d’entraînement des pilotes pouvaient avoir des conséquences sur leur fonctionnement cérébral. Ces soldats représentent l'élite de l'armée américaine et font rêver dans le monde entier depuis la sortie de la franchise cinéma Top Gun. Pourtant, force est de constater que de nombreux aviateurs passés par le programme Top Gun avouent désormais leur souffrance : on observe séquelles neurologiques, dépression et même des cas de suicide. Reportage de nos confrères de France 2.