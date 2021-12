Toosla s'introduit en Bourse sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 08/12/2021 à 08:54

Créée en 2016, l'entreprise s'est spécialisée dans la location de véhicules 100% digital, via une application à télécharger sur son smartphone. son PDG et cofondateur Eric Poncin explique comment il compte tirer parti de l'introduction en Bourse de Toosla pour faire connaitre son offre innovante et accélérer son développement.

L'opération est ouverte jusqu'au 13 décembre pour un prix de l'action entre 2,85 et 3,85 euros et la souscription permet de bénéficier de la réduction d'impôt exceptionnelle de 25% sur le revenu au titre de l'investissement dans les PME.