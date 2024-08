Thaïlande : Paetongtarn Shinawatra élue Première ministre, sa famille de retour au pouvoir

information fournie par France 24 • 16/08/2024 à 12:19

Héritière de la dynastie politique la plus puissante de Thaïlande, Paetongtarn Shinawatra, surnommée "Ung Ing", a accédé vendredi 16 août au poste de Première ministre à seulement 37 ans. Elle devient la troisième Shinawatra à occuper le rôle, après son père Thaksin (2001-2006) et sa tante Yingluck (2011-2014), tous les deux renversés par un coup d’Etat. A 37 ans, l'héritière de la richissime famille qui divise le royaume depuis plus de vingt ans devient la plus jeune cheffe de gouvernement de l'histoire du pays.