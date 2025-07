Incendie au nord de Marseille: le feu a gagné la ville

la plage des Corbières, à Marseille, dans le sud de la France, le 8 juillet 2025, des passants observent la fumée d'un incendie de forêt qui fait rage en arrière-plan ( AFP / Clement MAHOUDEAU )

L'incendie parti en fin de matinée mardi des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), commune limitrophe au nord de Marseille, a atteint dans l'après-midi la deuxième ville de France, dont une partie des habitants ont été appelés à se confiner, selon un message d'alerte à 16h00 du préfet des Bouches-du-Rhône.

"Feu de forêt à Marseille. Quittez le massif forestier immédiatement. Confinez-vous dans un bâtiment en dur. Fermez volets et portes", indique le message diffusé sur les portables bornant à proximité de la zone de l'incendie, dont celui d'une journaliste de l'AFP.

Selon les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, l'incendie, déclenché en fin de matinée par un feu de véhicule, avait parcouru 350 hectares vers 16h00, essentiellement sur la commune des Pennes-Mirabeau.

Plus de 560 pompiers, dont des marins-pompiers de Marseille et trois colonnes de renforts d'autres départements, ont été déployés pour contenir les flammes.

"Je demande à tous les Marseillais d'être extrêmement vigilants et de limiter au maximum leurs déplacements pour laisser place aux secours, notamment au Nord de la ville", a indiqué le maire de Marseille, Benoît Payan, sur le réseau social X, confirmant que les "Marseillais du 16e arrondissement sont invités à rester confinés".

Outre les habitants de cet arrondissement du nord de Marseille, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait auparavant demandé aux populations des secteurs "Jas de Rhodes, Pierrefeu et Bouroumettes", sur la commune des Pennes-Mirabeau d'où est parti l'incendie en fin de matinée, de rester confinés.

Si aucune évacuation n'a encore été ordonnée à Marseille, trois gymnases se préparent toutefois à accueillir les habitants en cas de nécessité.

Aux Pennes-Mirabeau, deux lotissements, Littoral 1 et 2, ont été évacués dans le quartier du Jas de Rhodes face à l'avancée des flammes, avait souligné le maire de la commune auprès de l'AFP.

L'aéroport de Marseille-Provence, le quatrième de France après Roissy, Orly et Nice, avait été fermé peu après midi, entraînant le déroutage et l'annulation de nombreux vols.

La circulation routière et ferroviaire était également fortement perturbée en raison de l'incendie: plusieurs lignes de bus et de cars étaient interrompues et les autoroutes A55 et A50 fermées "à partir de l'échangeur Florian" dans le sens Aubagne-Marseille, selon un message de la métropole Aix-Marseille-Provence sur X, qui précise que plusieurs tunnels routiers de Marseille sont également fermés.

De même, "la circulation des trains est interrompue au départ et à l'arrivée de Marseille en direction du nord et de l'ouest", l'incendie ayant atteint "les abords des voies vers l'Estaque", a pour sa part communiqué la SNCF.

"Les conditions sont défavorables sur le terrain, la vitesse de propagation du feu est très rapide", avaient indiqué plus tôt les pompiers des Bouches-du-Rhône, précisant que "sous l'effet du mistral" le feu se dirigeait vers les quartiers Nord de Marseille, qui ont donc été atteints en milieu d'après-midi.

Or "le vent ne faiblira pas avant 22/23h00 au plus tôt" et ce "avec des rafales jusqu’à 80/85km/h", ont prévenu les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, citant leur expert météo.