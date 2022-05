information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 15:54

La fusillade dans l'école d'Uvalde aux Etats-Unis relance le débat sur l'accès aux armes à feu, à quelques jours du congrès de la NRA, le lobby pro-armes, dans ce même état du Texas et en présence du gouverneur. On va plus loin avec François Durpaire et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur le rapport Sue Gray rendu au Royaume-Uni à propos du "partygate", accablant pour Boris Johnson.