Tensions au sein de la Nupes : une rentrée entre divisions et provocations

information fournie par France 24 • 27/09/2023 à 13:09

La Nupes court-elle à sa perte ? Rien ou presque ne va plus au sein de la coalition de gauche : refus de faire union aux élections sénatoriales passées et aux européennes à venir, invectives entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, désaccords politiques de fond. Un avenir est-il encore possible pour la Nupes ? Roselyne Febvre pose la question à Pierre Jacquemain de Politis et David Revault-d'Allonnes, éditorialiste politique.