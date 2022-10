Tchad : les défis du président Déby

information fournie par France 24 • 12/10/2022 à 12:27

Au Tchad le Premier ministre a déposé sa démission après la prolongation de la période de transition de deux ans à l'issue d'un dialogue national. Un dialogue rejeté par une grande partie de l'opposition et des principaux groupe rebelles... Mahamat Idriss Déby, l'homme fort du pays est non seulement maintenu à son poste mais il est désormais autorisé à se présenter à la présidentielle, alors qu'il avait promis de se tenir à l'écart du scrutin... Quelle sera la réaction de l'opposition alors que l'un de ses leader Succès Masra, approché pour être nommé Premier ministre a lancé une consultation auprès de ses partisans pour décider de la marche à suivre... Pour en parler nous sommes en direct de Dakar avec Amin Idriss, analyste politique et spécialiste du Tchad