information fournie par France 24 • 31/08/2021 à 15:18

Alors que l'armée américaine a officiellement quitté l'#Afghanistan après vingt ans de guerre, les #Taliban, qui ont pris le pouvoir le 15 août dernier, vont devoir prouver qu'ils sont capables de gouverner. Crise économique, problèmes sécuritaires et formation d'un futur gouvernement, les défis ne manquent pas et les tensions internes non plus. Décryptage avec notre spécialiste des mouvements jihadistes, Wassim Nasr. #Kaboul