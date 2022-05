information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 16:35

Rendez-vous avec les stars mondiales ghanéennes Stonebwoy et Sarkodie, à l’occasion de leur venue en France pour le concert "Accra in Paris". L'occasion de s'entretenir du rayonnement et du développement de la musique ghanéenne dans le monde avec les deux artistes, qui ont volontiers accepté de parler de leurs responsabilités d’ambassadeurs et de l’état d’esprit de leur pays.