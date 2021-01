France 24 • 06/01/2021 à 15:12

Au programme de ce nouveau numéro 100 % cinéma avec Thomas Baurez, direction les États-Unis, où les studios d'Hollywood sont à l'arrêt, pour envisager les conséquences sur l'industrie du 7e art. Dans le reste de l'actualité du cinéma, on parle aussi de "Pieces of a woman", le nouveau film de Kornél Mundruczó sur un couple dans la tourmente à la suite d'un deuil, on évoque la filmographie de Maurice Pialat et le film "Soul", le dernier-né des studios Pixar.