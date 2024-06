information fournie par France 24 • 23/06/2024 à 15:17

Maximilien Kowalski, chef de mission de Médecin sans frontières (MSF) pour la région du Soudan, était l'invité de l'antenne de France 24 dimanche 23 juin. Joint par téléphone, il livre son témoignage sur la situation au Soudan, plongé depuis plus d'un an dans la guerre, et plus particulièrement dans la région du Darfour.