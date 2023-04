Soudan : gare aux vidéos détournées sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 22:48

Info ou Intox s’intéresse aux affrontements en cours au Soudan : depuis 10 jours, des combats opposent l’armée régulière et les paramilitaires des forces spéciales rapides (FSR) dans le pays, où les civils sont les premières victimes des tirs et des bombardements. En parallèle, sur les réseaux sociaux, des vidéos prétendent montrer des combats ou atrocités qui seraient filmés dans le pays mais ces images sont parfois plus anciennes et peuvent avoir été tournées dans d'autres pays.