information fournie par France 24 • 21/10/2021 à 15:23

Le conflit ouvert entre l'Union européenne et Varsovie, qui rejette la suprématie du droit européen, s'est imposé à l'agenda du sommet des dirigeants des Vingt-Sept, réunis jeudi et vendredi à Bruxelles. Les leaders doivent discuter de la flambée des prix de l'énergie, de la nécessité d'accroître encore la vaccination contre le Covid-19, de la préparation de la COP26 et des tensions avec le Bélarus autour des migrants notamment.