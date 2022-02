Sommet Europe-Afrique : vers un plan d'investissements de 150 milliards d'euros

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 10:56

Reporté de près de deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, le sommet réunissant l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) se tient jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Sécurité, santé et stabilité sont les trois défis communs auxquels l'Europe et l'Afrique veulent s'attaquer pour "changer la donne" de leurs relations lors de ce 6e sommet Union européenne-Union africaine. Notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon, fait le point sur les enjeux de ce sommet.