Sommet du G7 au Royaume-Uni : pandémie et urgence climatique au cœur des discussions

France 24 • 11/06/2021 à 20:39

Cette semaine dans le monde, coup d'envoi du sommet du G7 au Royaume-Uni. Au cœur des discussions des grandes puissances, la pandémie de covid et le climat. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Sahel. En France, le pass sanitaire est entré en vigueur. Il devra être présenté lors des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Enfin en football, la compétition de l'Euro 2020 débute ce vendredi après avoir été repoussée d'un an en raison du covid.